В Севастополе за сутки коронавирусом заболели менее 250 человек

Смертность сохраняется

В Севастополе по состоянию на 26 ноября зарегистрированы 248 новых случаев заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

555 человек выписаны после выздоровления.

Умерли 12 человек в возрасте от 51 до 91 года.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 47 842 человека.

В настоящий момент выздоровели 42 802 человека, 1 647 умерли.

Сейчас в городе идет кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 26 ноября сделали прививку от коронавируса 236 485 человек. Второй этап вакцинации прошли 205 714 жителей региона.

Правительство РФ определило, что к 1 декабря коллективный иммунитет жителей регионов должен достичь 80% от численности взрослого населения.

В Севастополе 80% взрослого населения – это примерно 328 тысяч человек.

В формировании коллективного иммунитета участвуют и те, кто привился, и те, кто переболел.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 26 ноября поступило более 274 тысячи доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.