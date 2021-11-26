В Ялте восьмиклассник разгромил общественный туалет

В Ялте сотрудники полиции установили несовершеннолетнего, разгромившего общественный туалет в Пионерском парке. Им оказался учащийся 8 класса одной из ялтинских школ, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Свой поступок подросток объяснил тем, что ради забавы бросил в унитаз петарду.

Мальчик в содеянном раскаялся и признал свою вину.

«В отношении законного представителя несовершеннолетнего составлен административный протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Решение по административному материалу будет выносить комиссия по делам несовершеннолетних Администрации Ялты», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, в Севастополе вандализм подростков, прикуривших от Вечного огня у мемориального комплекса, посвященного 100-летию окончания гражданской войны 1917-1922 гг, обернулся громким делом.

Ольга Сурикова