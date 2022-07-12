Прокуратура добилась выплат пенсионерке, обделенной чиновниками

Прокуратура Севастополя добилась выплаты пенсионерке недополученная сумма ежемесячного денежного содержания за полтора года.

Проблема с невыплатой стала известна после обращения женщины в надзорное ведомство.

Оказалось, что пенсионерка на момент увольнения имела надбавки к заработной плате за высокие достижения в труде и выполнение особо важной работы в размере 50%. В связи с чем имеет право на дополнительное ежемесячное денежное содержание.

Вместе с тем, указанная надбавка не вошла в состав заработка при определении положенного женщине размера ежемесячного денежного содержания за период с июня 2015 года по декабрь 2016 года. В результате допущенных управлением труда и социальной защиты населения Гагаринского района нарушений пенсионерка недополучала более 1500 рублей в месяц.

Прокуратура города внесла директору Департамента труда и социальной защиты населения представление, которое рассмотрено и удовлетворено. После вмешательства прокуратуры женщине назначена и произведена выплата за весь указанный период.

Напомним, прокуратура Севастополя требует запретить доступ к информации о возможности покупки водительских удостоверений в Интернете.