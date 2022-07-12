Граничка снова привез в Севастополь медали

Андрей Граничка завоевал три золотые и одну бронзовую медаль на открытом Кубке Республики Беларусь по плаванию среди инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и зрения.

В соревнованиях приняли участие 94 российских спортсмена. Из них 65 — атлеты с поражением опорно-двигательного аппарата, 29 – с нарушением зрения.

Граничка стал первым на дистанциях 100 метров брассом, 200 метров комплексным плаванием и 400 метров вольным стилем. Бронза в заплыве на 50 метров баттерфляем.

Напомним, Андрей Граничка в августе прошлого года завоевал золотую медаль на XVI Паралимпийских летних играх в плавании брассом на дистанции 100 метров и установил новый мировой рекорд.

Дмитрий Островский