Прокуратура Севастополя добилась запрета сайтов, торгующих правами

Через суд

Прокуратура Севастополя требует запретить доступ к информации о возможности покупки водительских удостоверений в Интернете.

Ведомством в ходе мониторинга были обнаружены сайты, где предлагают приобрести права без прохождения обучения и экзаменов.

«Предложение о покупке водительских удостоверений в открытом доступе для неограниченного круга лиц может способствовать совершению преступлений и ставит под угрозу права граждан на безопасность дорожного движения», — подчеркнули в пресс-службе прокуратуры.

В связи с этим прокуратура направила два административных иска о признании указанной информации запрещенной к распространению. Иски прокуратуры удовлетворены и решения суда обращены к немедленному исполнению.

Напомним, ранее прокуратура добилась запрета рекламы продажи квартир в доме, подлежащем сносу.

Ольга Сурикова

Фото:express-prava.ru