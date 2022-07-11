Эксперты допускают снижение стоимости бензина в России

Но к 2023

В России сейчас снизились оптовые цены на бензин благодаря профициту топлива на внутреннем рынке, при этом на розничные цены это не повлияло из-за опасений владельцев АЗС. Такое мнение высказал президент некоммерческого партнерства «Нефтяной клуб Санкт-Петербурга» Олег Ашихмин в интервью радио Sputnik.

Эксперт объяснил, что внутреннее избыточное предложение сформировалось из-за трудностей, которые испытывают экспортеры.

По его информации, на внутреннем российском рынке есть профицит топлива, оптовые цены упали, но владельцы АЗС обеспокоены, что динамика оптовой стоимости может снова измениться и поэтому они не снижает стоимость бензина на заправках.

Ашихмин допустил снижение стоимости бензина на АЗС в России, если оптовые цена на него будут оставаться на низком уровне минимум полгода. Экономист предположил, что водители начнут приобретать топливо по более выгодным ценам примерно с начала 2023 года.

«Если полгода оптовые цены будут на относительно низком уровне, то тогда получится, что динамика снижения стоимости топлива стала стабильной. После этого мы можем ожидать, что розничные цены на бензин могут существенно пойти вниз», — заключил он.

Напомним, ажиотаж на топливо в Севастополе, да и в других городах Крыма, наблюдался с началом военной операции. Однако он быстро спал. Тогда губернатор заверил, что Севастополь полностью обеспечен топливом как для автомобилей, так и для котельных, работающих не на газе.

Ольга Сурикова

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