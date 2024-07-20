Незваному гостю Севастополя вынесли приговор за осквернение Вечного огня

Жителю соседнего региона, который осквернил Мемориал Героической обороны Севастополя 1941-1942 годов с Вечным огнем, вынесен приговор.
Он признан виновным в осквернении символов воинской славы России и оскорблении памяти защитников Отечества, совершенных публично.
Об этом сообщили в Следкоме по Крыму и Севастополю.
«Приговором суда мужчина признан виновным в инкриминируемом преступлении и приговорен к отбытию 9 месяцев исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства», — говорится в сообщении.
Напомним, инцидент произошёл в ночь на 12 апреля этого года: 36-летний приезжий гражданин справил нужду на Вечный огонь и затушил его. Вдобавок он был пьян. Мужчину задержали почти сразу.
Дарья Тимофеева
Фото: Следком Крыма и Севастополя / Telegram