Незваному гостю Севастополя вынесли приговор за осквернение Вечного огня

Жителю соседнего региона, который осквернил Мемориал Героической обороны Севастополя 1941-1942 годов с Вечным огнем, вынесен приговор.

Он признан виновным в осквернении символов воинской славы России и оскорблении памяти защитников Отечества, совершенных публично.

Об этом сообщили в Следкоме по Крыму и Севастополю.

«Приговором суда мужчина признан виновным в инкриминируемом преступлении и приговорен к отбытию 9 месяцев исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства», — говорится в сообщении.

Напомним, инцидент произошёл в ночь на 12 апреля этого года: 36-летний приезжий гражданин справил нужду на Вечный огонь и затушил его. Вдобавок он был пьян. Мужчину задержали почти сразу.

Дарья Тимофеева

Фото: Следком Крыма и Севастополя / Telegram

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