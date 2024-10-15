За мошенничество с материнским капиталом женщина получила год условно

Гагаринский районный суд г. Севастополя вынес обвинение 50-летней уроженке Феодосии за мошенничество со средствами материнского капитала.

В январе-мае 2019 года женщина предоставила ложные сведения в отделение Пенсионного фонда о якобы постройке доме в Челябинской области. На погашение кредита на строительство она запросила материнский капитал. Договор займа был фиктивным.

Мошенница получила более 400 тыс. рублей от государства и потратила их на свои нужды.

Суд назначил виновной 1 год условного лишения свободы с испытательным сроком 1 год и возвращение похищенных денег.

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Анна Левина