Мужчину будут судить за осквернения севастопольского мемориала

Прокуратура города Севастополя направила в суд уголовное дело по факту осквернения Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 гг.

Напомним, что 12 апреля 2024 года в 1 час ночи нетрезвый 36-летний мужчина, не проживающий в Севастополе, осквернил символ воинской славы России, затушив пламя Вечного огня у Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 гг.

Мужчина обвиняется по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ за публичное оскорбление памяти защитников Отечества. Он был оперативно задержан сотрудниками полиции и находится под стражей.

Фото: кадр с видео пресс-службы Следственного комитета

Анна Левина