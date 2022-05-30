СевГУ объявляет набор в лицейский класс с углубленным изучением химии и биологии

Новый класс естественнонаучного направления откроют в СевГУ в новом учебном году. С этой целью вузу выделили грант в виде субсидии для организации профильного обучения, сообщает пресс-служба университета.

Сейчас в СевГУ функционирует два лицейских класса, но с нового учебного года будет создан еще один, то есть в следующем году продолжат обучение два одиннадцатых, а десятых планируется набрать три.

«Теперь мы открываем естественно-научный профиль в связи с очень большим запросом на это направление. Он включает в себя профильные предметы: математику, химию и биологию. Направление смежное с технологическим, но больше с уклоном в естественно-научную область», — рассказала директор лицея-предуниверсария СевГУ Ольга Рогова.

В класс наберут 25 человек. Они должны будут пройти комплексные вступительные испытания, которые включают в себя математику, химию и биологию: это и тесты, и развернутое решение задач.

Проходной балл формируется из среднего балла аттестата, оценки ОГЭ по математике и русскому языку и оценок за внутренние вступительные испытания. Также учитывается индивидуальные достижения школьников.

Лабораторные и научно-практические работы в естественно-научном классе будут проходить на базе специализированных лабораторий СевГУ.

«В университете серьезная материально-техническая база по биофизике, биохимии, прикладной химии. На нашей базе работают кружки Малой академии наук, такие как экспериментальная химия, молекулярно-клеточная биофизика. Эти направления мы теперь даем и в качестве фундаментального образования», — рассказала Рогова.

Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба СевгУ