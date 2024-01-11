«Умный транспорт» в Севастополе работает неправильно

Приложение для мобильных телефонов «Умный транспорт», показывающее месторасположения общественного транспорта, работает в Севастополе некорректно. Об этом сообщил замгубернатора Севастополя Павел Иено.

Он призвал отказаться от популярной программы и доверится официальному расписанию, размещенному на сайте ГКУ «Дирекции по развитию транспорта».

Стоит отметить, что обсуждение данного приложения возникло после замечаний журналистов о значительном сокращении 94 маршрута, что и видно в программе. По словам Иено, оценить количество транспорта, работающего на линии, в приложении невозможно.

Напомним, дептранс Севастополя на этой неделе собирает обращения и жалобы горожан на работу новой маршрутной сети. Рабочая группа ведомства выйдет проверять работу общественного транспорта на следующей неделе.