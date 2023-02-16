Аксенов считает, что дефицит лекарств в Крыму несет субъективный характер

Глава Республики Крым Сергей Аксенов считает, что наличие дефицита лекарственных препаратов на территории полуострова носит субъективный характер и пообещал наказать своих подчиненных.

«В мой адрес продолжает поступать большое количество подобных заявлений. Считаю, что проблемы, связанные с дефицитом лекарств, носят субъективный характер. У ответственных за данное направление чиновников нет понимания ситуации на рынке лекарств и желания заниматься долгосрочным планированием», — отметил Аксенов.

Он также поручил провести служебное расследование и индивидуально отработать каждое обращение. «Не собираюсь терпеть руководителей, которые не в состоянии организовать системную работу», — подчеркнул Аксенов.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев также поручал проверить наличие детских антибиотиков в севастопольских аптеках.

Дмитрий Островский