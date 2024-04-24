Бастрыкину пожаловались на члена Общественной палаты Крыма, устроившего смертельное ДТП

В эфире федерального телевидения участники программы сообщили, что виновник ДТП регулярно нарушает назначенное наказание — домашний арест, а органы уголовно-исполнительной инспекции надлежащего контроля не осуществляют. Также в студии ставится под сомнение его инвалидность, которую ему присвоили после ДТП.

Авария произошла еще в сентябре в Симферополе. Депутат Общественной палаты республики Олег Щербаков выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Daewoo Nexia и Skoda Octavia. В результате ДТП трое пострадавших, включая виновника аварии, были доставлены в больницу, где позже один из пострадавших скончался.

Дело в отношении водителя рассматривает суд.

Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил доложить о собранной доказательственной базе по факту ДТП в Республике Крым, а также по доводам, озвученным в эфире федерального телевидения.

Ольга Сурикова