Пришлось вытаскивать тело с помощью инструментов – смертельное ДТП под Судаком

Сообщается еще об одном ДТП под Судаком, которое также закончилось смертью одного из участников.
Авария произошла на трассе «Веселое-Морское» днем.
Как сообщили в пресс-службы республиканского главка МЧС, в результате столкновения двух автомобилей, одного водителя зажало в салоне. От полученных травм он скончался. Чтобы извлечь тело, спасатели использовали гидравлический аварийно-спасательный инструмент.
Другой водитель получил серьезные травмы, но остался жив.
Выясняются причины ДТП.
Ранее сообщалось, что смертельное ДТП произошло в Крыму. 57-летний водитель за рулем «Рено Логан» ехал со стороны Красноперекопска в направлении Симферополя.
Мужчина выехал на встречную полосу и произошло лобовое столкновение с «Ладой», которой управлял парень. Ему было всего 29 лет, когда его жизнь оборвалась.
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Кристина Ветер