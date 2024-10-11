Шанс увидеть в Крыму полярное сияние еще есть

Очень красивое природное явление – полярное сияние, жители полуострова могли наблюдать в ночь с 10 на 11 октября.
Сначала ночное небо окрасилось в лилово-зеленые оттенки. И с каждым часов краски становились насыщенней, дойдя до яркой пурпурно-изумрудной палитры.
Нечто подобное в Крыму могли наблюдать в мае этого года. И, кстати, тоже в ночь с 10 на 11.
Не расстраивайтесь те, кто пропустил эту красоту.
По оценке экспертов, возможно, в ночь с 11 на 12 октября оно тоже покажется. Правда, не в таких уже ярких красках.
Полярное сияние было спровоцировано вспышками на Солнце, которые как раз зафиксировали на днях.
А так как магнитная буря продолжится вплоть до 12 октября, то и полярное сияние увидеть ночью тоже шанс есть.
Лучше наблюдать за этой красотой, конечно, за городом.
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Кристина Ветер