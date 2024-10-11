Смертельное ДТП в Крыму: водитель на иномарке совершил лобовое столкновение

Ужасное ДТП в Крыму унесло жизни двух человек. По опубликованным Госавтоинспекцией Крыма кадрам видно, что выжить при таком столкновении нереально.

В настоящий момент известно, что авария произошла ночью, 10 октября.

57-летний водитель за рулем «Рено Логан» ехал со стороны Красноперекопска в направлении Симферополя.

Мужчина выехал на встречную полосу и произошло лобовое столкновение с «Ладой», которой управлял парень. Ему было всего 29 лет, когда его жизнь оборвалась.

Оба водителя погибли.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют, что произошло в эту злополучную ночь. По какой причине водитель на иномарке выехал на встречную полосу.

Ранее мы писали, что 40-летний работник автомойки обвиняется в угоне чужого автомобиля и причинение ДТП, находясь в состоянии опьянения.

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Кристина Ветер