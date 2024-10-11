Оставайтесь дома: на выходных в Крыму ожидается сильный шторм

Как сообщили в республиканском гидрометцентре, в выходные, начиная с субботы, 12 октября, в Крыму ожидается шторм.
Непогода продлится до 13 октября.
По прогнозам дожди, местами очень сильные, грозы, град и усиление ветра до 15-20 м/с.
Возможен подъем уровня рек на 0,5-1,5 метра, но без достижения опасных отметок.
Также отмечается высокая вероятность чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики и ЖКХ, увеличением ДТП и подтоплениями.
Лучше не планировать поход в горы, лес. А также не ставьте свои машины под кронами деревьев.
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Кристина Ветер