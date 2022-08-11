В Севастополе сегодня ожидается дождь

Сегодня, 11 августа, в Севастополе, по информации Крымского гидрометцентра, ожидается переменная облачность. Ночью, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, при грозе порывы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью 19…21°, днем 28…30°.

В пятницу, 12 августа, — переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 18…20°, днем 27…29°.

В субботу,13 августа, осадков не ожидается. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 19…21°, днем 27…29°.

Фото: Юлия Блоцкая