В Севастополе почтили память моряков с погибшей подлодки «Курск»

12 августа 2000 года подводная лодка «Курск» затонула в результате аварийного взрыва торпеды.

Все 118 моряков, находившиеся на борту субмарины, погибли, 17 из них — уроженцы нашего города.

Их имена выбиты на памятной стеле, установленной на кладбище Коммунаров. Каждый год сюда приходят родные погибших героев, друзья, ветераны-подводники, представили флота.

Всех моряков с «Курска» посмертно наградили Орденами мужества.

О том, кто в этом году пришел почтить память моряков-подводников, рассказал корреспондент «Первого севастопольского».

«Об этой новости я узнал по радио, а затем вечером позвонил мне второго ранга бывший замполит в учебном отряде. Позвонил мне ночью домой, и сказал: «твой сын на Курске». Я сказал: «как на Курске, когда он служит на Воронеже? — Он был на выходе на Курске, так что прими соболезнования, они все погибли». Хотя в народе ещё говорили, что ведутся спасательные работы. Но я подводник, я знаю, что это уже. Подводная лодка, тем более атомная, на грунт лечь не может. Она ложится — это уже навсегда», — рассказал отец погибшего на «Курске» моряка-подводника Владимир Бражкин.

Посетивший также сегодня кладбище Коммунаров замкомандующего ЧФ контр-адмирал Вячеслав Родионов рассказал, что на ракетном катере «Устинов» также принимал участие в учениях, во время которых затонул «Курск».

«Я видел последнее погружение этой подводной лодки, участвовал тоже в этих учениях, на ракетном крейсере «Устинов» находился. На следующий день узнали, что лодка не вернулась. Действительно, тогда страна вся переживала, все были у экранов телевизоров. Все молились, хотели, чтобы это была ошибка. Чтобы подводная лодка, моряки, все вернулись в свои базы, к своим семьи. Но, к сожалению, чуда не случилось», — вспоминает Родионов.

Из 118 членов экипажа 115 — подняты и преданы земле. Трое — навечно в море. В Севастополе моряки с «Курска» похоронены на двух кладбищах – двое на Братском кладбище на Северной стороне, остальные – на городском кладбище на 5-м километре.

Дарья Тимофеева

Фото: https://vesti92.ru/