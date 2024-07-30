Принятие Генплана в Севастополе держит согласование с Минобороны 

Генеральный план Севастополя находится на уровне обсуждения с федеральными органами исполнительной власти.

Сегодня в ходе отчета перед Заксобранием Севастополя губернатор Михаил Развожаев сообщил, что все предложения и замечания от севастопольцев уже отработаны. Поступили также замечания от Минтранса, Министерства образования, Лесхоза.

«Замечания не критичные, возможны компромиссы. Наиболее сложная работа идет с Министерством обороны , потому что есть очень сложные проблемы, связанные с охранными зонами воинских частей. Здесь работа ведется в закрытом режиме. Тем не менее сегодня при новом руководстве Минобороны есть надежда, что будет найден компромисс», — отметил Развожаев.

Он добавил, что стоит вопрос с земельными участками севастопольцев, которые попали в зону охранных зон.

«Сегодня нас к принятию Генплана, внесению его в Заксобрание держит только согласование с федеральными органами и Министерством обороны. До конца года мы эту работу завершим. Работа над Генпланом завершена», — заключил глава города.

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Ольга Сурикова