С Новом Херсонесе начал работу музей Крыма и Новороссии

С 10:00 свои двери для посещения открыл музей Крыма и Новороссии в Новом Херсонесе.
Музей состоит из 25 выставочных залов.
Одним из ключевых акцентов музея станут тематические кинозалы, где покажут фильмы об освоении Новороссии и присоединение Крымского полуострова.
Часть залов расскажет о Черноморском флоте – грозной мощи Российской империи на морских пространствах. Модели кораблей, карты баталий и личные предметы офицеров – всё это создаст убедительное повествование о жизни и битвах флота.
Ключевую роль играет экспозиция “От Петра I до Екатерины II”. Таврический вояж царствующих лиц этого периода станет ярким событием для посетителей за счет связующего повествования об экспансии Российского государства на юг.
Фото Анны Корниловой
«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города