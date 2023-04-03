Пригожин сообщил о взятии «юридическом» Бахмута

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин поздно вечером 2 апреля выложил видео, в котором заявил, что на администрации города Бахмут (Артемовск) водружен флаг с надписью «Владлену Татарскому добрая память».

«2 апреля, 23:00 ровно. Сзади меня здание городской администрации. Юридически мы взяли Бахмут, и командиры подразделений − которые брали администрацию и весь центральный квартал − понесут и поставят эти знамена», — говорит Пригожин о флаге в память о Татарском. Глава ЧВК добавил, что в западном районе города еще остались военнослужащие ВСУ.

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Ольга Сурикова