Советник Зеленского Роднянский: ВСУ могут стратегически отступить из Артемовска

Советник президента Украины Александр Роднянский заявил, что подразделения ВСУ по решению командования могут отступить из Артемовска (Бахмута).

«Наши военные, очевидно, собираются взвесить все варианты. Пока что они удерживают город, но, если понадобится, они стратегически отступят, потому что мы не собираемся жертвовать всеми нашими людьми просто так», — сказал он CNN.

Также советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что Артемовск потерян для Украины и вопрос стоит только в дате, когда произойдет взятие города.

А командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что в районе Артемовска для украинских военнослужащих сложилась крайне напряженная обстановка.

Ольга Сурикова