Новые раскаяния от женщины, испортившей ларек в парке Победы проукраинским лозунгом

Происшествия Спецоперация в Украине
03-04-2023
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В Telegram-канале «Севастополь.Смерш» появилось видео с извинениями женщины, которая недавно ночью в парке Победы нанесла на сувенирный ларек лозунг в поддержку Украины.

Она рассказала, что свое художество тогда сфотографировала и опубликовала в антироссийских пабликах. Сейчас она поблагодарила «товарища майора» за ее оперативное разоблачение и предостерегла таких же, как она «ждунов» от поступков по команде спецслужб Украины: «Вас найдут и накажут». 

По традиции, свои извинения она принесла жителям Севастополя и всей России.

Ольга Сурикова

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