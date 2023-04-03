Новые раскаяния от женщины, испортившей ларек в парке Победы проукраинским лозунгом

В Telegram-канале «Севастополь.Смерш» появилось видео с извинениями женщины, которая недавно ночью в парке Победы нанесла на сувенирный ларек лозунг в поддержку Украины.

Она рассказала, что свое художество тогда сфотографировала и опубликовала в антироссийских пабликах. Сейчас она поблагодарила «товарища майора» за ее оперативное разоблачение и предостерегла таких же, как она «ждунов» от поступков по команде спецслужб Украины: «Вас найдут и накажут».

По традиции, свои извинения она принесла жителям Севастополя и всей России.

Ольга Сурикова