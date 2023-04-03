В Севастополе оконщик обманул 17 пенсионеров на полмиллиона рублей

В Севастополе проводится предварительное расследование по 17 фактам мошенничеств, совершенных в отношении местных жителей под предлогом установки пластиковых окон.

«По версии следствия, 41-летний индивидуальный предприниматель, имея необходимый опыт и деловую репутацию в сфере изготовления и установки пластиковых окон, принял от 17 местных жителей, преимущественно пенсионеров, заказы и получил от них оплату в общей сумме более 500 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Однако выполнять заказы он не собирался, к тому же деньги успел потратить.

Мужчина был задержан сотрудниками уголовного розыска, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ольга Сурикова