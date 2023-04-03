В Севастополе оконщик обманул 17 пенсионеров на полмиллиона рублей

Происшествия
03-04-2023
Комментариев нет

В Севастополе проводится предварительное расследование по 17 фактам мошенничеств, совершенных в отношении местных жителей под предлогом установки пластиковых окон.

«По версии следствия, 41-летний индивидуальный предприниматель, имея необходимый опыт и деловую репутацию в сфере изготовления и установки пластиковых окон, принял от 17 местных жителей, преимущественно пенсионеров, заказы и получил от них оплату в общей сумме более 500 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Однако  выполнять заказы он не собирался, к тому же деньги успел потратить.

Мужчина был задержан сотрудниками уголовного розыска, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ольга Сурикова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *