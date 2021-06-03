При строительстве дороги в районе Шевченко назревает серьезный конфликт

Людям становится негде парковать машины

В комитет по градостроительству и земельным вопросам поступило письмо, связанное с проблемным вопросом реконструкции и строительства автодороги в районе улицы Т.Шевченко. Оно было рассмотрено во время дистанционного заседания комитета.

Депутаты подчеркнули, что ремонт автодороги может сопровождаться изъятием гаражных боксов или же изъятием в целом земельного участка под ГСК «Юпитер».

«Люди протестуют против этого, указывая, что альтернативы данному гаражному кооперативу на территории района просто нет, и проблема парковочных мест стоит чрезвычайно остро. Судя по всему, назревает серьёзный конфликт, и это, безусловно, тот случай, когда необходимо выслушать позиции сторон в рамках расширенного заседания нашего комитета», – подчеркнули парламентарии в ходе обсуждения.

Члены комитета приняли решение на одно из ближайших заседаний пригласить коллег из парламентского комитета по городскому хозяйству, представителя инициативной группы ГСК «Юпитер», а также представителей департаментов: транспорта, по имущественным и земельным отношениям, архитектуры и градостроительства, уточнили в пресс-службе Закса.

Напомним, жители дома № 28 на улице Шевченко в Севастополе выступили против расширения дороги в микрорайоне. У них под окнами пройдет четырехполосная магистраль, которая должна улучшить транспортное сообщение «Столетовский проспект – Фиолентовское шоссе». При этом люди лишатся парковки рядом с домом, на которую они рассчитывали приобретая квартиры.

Ольга Сурикова