В Крыму инвалид получил 8 лет за многолетнее совращение племянницы

С 2018 года он неоднократно совершал развратные действия с ребенком
Житель Керчи приговорен к 8 годам колонии строго режима за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка. Пострадавшей оказалась малолетняя племянница осужденного, сообщает пресс-служба Керченского городского суда.
«48-летний инвалид по зрению с 2018 года неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей малолетней племянницы. О чем девочка впоследствии сообщила своему отцу, который обратился с заявлением в полицию», — говорится в сообщении суда.
Отмечается, что обвиняемый проживал в одной квартире со своей матерью, братом и его дочерью. В ходе расследования обвиняемый частично признал вину и написал явку с повинной. Он отрицал только количеством эпизодов сексуального насилия.
«Суд квалифицировал действия керчанина как насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего лица. Заседание прошло в закрытом режиме», — уточнили в суде.
Напомним, Севастопольский суд рассматривал дело в отношении 43-летнего местного жителя, который обвинялся в изнасилованиях двух девочек – дочерей его сожительниц.
Ольга Сурикова