В Крыму инвалид получил 8 лет за многолетнее совращение племянницы

«48-летний инвалид по зрению с 2018 года неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей малолетней племянницы. О чем девочка впоследствии сообщила своему отцу, который обратился с заявлением в полицию», — говорится в сообщении суда.

Отмечается, что обвиняемый проживал в одной квартире со своей матерью, братом и его дочерью. В ходе расследования обвиняемый частично признал вину и написал явку с повинной. Он отрицал только количеством эпизодов сексуального насилия.

«Суд квалифицировал действия керчанина как насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего лица. Заседание прошло в закрытом режиме», — уточнили в суде.

Напомним, Севастопольский суд рассматривал дело в отношении 43-летнего местного жителя, который обвинялся в изнасилованиях двух девочек – дочерей его сожительниц.

Ольга Сурикова