Четырехполосная дорога на микрорайон Шевченко лишит жителей спокойной жизни

Квартиры в новострое они покупали с другой дорожной ситуацией

Жители дома № 28 на улице Шевченко в Севастополе выступают против расширения дороги в микрорайоне. У них под окнами пройдет четырехполосная магистраль, которая должна улучшить транспортное сообщение «Столетовский проспект – Фиолентовское шоссе».

Когда они покупали квартиры в 2017 году, они получили благоустроенный дом с парковкой для 60 машин и ни о какой магистрали речи не шло. При расширении дороги, парковки они, скорее всего лишатся, а машины начнут ездить практически у них под подъездом. В доме около 500 семей, практически в каждой есть дети, поэтому они уже месяц бунтуют против строительства, говорится в сюжете «Вести. Севастополь».

«Фактически дорога будет располагаться практически под тротуар, то есть грубо говоря — люди выходят из своих подъездов и у них идет четырёхполосная дорога. По этой дороге может ездить большегрузный транспорт. То есть, будет шум. У людей здесь дети. Пыль. То есть, мы считаем, что данный проект, по которому делается данная автодорога нуждается в актуализации», — говорит юрист управляющей компании Иван Хилютич.

На просьбу жителей пересмотреть проект в департаменте транспорта ответили, что других вариантов нет.

Директор департамента транспорта Павел Иено пояснил, что темпы развития микрорайона требуют именно четырехполосного движения, при этом разработанный проект, по его заверению, не выходит за территорию межевания данного участка.

Жителям предлагался вариант создания парковки напротив дома с ликвидацией заездного кармана, их такое предложение не устроило. Поэтому переговоры будут продолжаться.

Напомним, в 2019 году здесь делали насыпную дорогу, чтобы просто соединить микрорайон Шевченко и Столетовский проспект.

Ольга Сурикова

Фото: скриншот сюжета vesti92.ru