При ремонте улицы Горпищенко оказались сломаны хвойные деревья

Затянувшийся ремонт улицы Горпищенко в Севастополе вызывал уже разные нарекания со стороны ее жителей. Теперь они переживают за пострадавшие от рук рабочих многолетние хвойные деревья.

На кольце возле троллейбусного Депо №2 по варварски обломаны зеленые насаждения. На это обратили внимание общественники Национального комитета экологической безопасности, говорится в сюжете телеканала «НТС». По их мнению, многие деревья теперь вряд ли выживут.

«Мы еще раз хотим обратить внимание – это же идет варварское уничтожение зеленых насаждений. Обратите внимание, что это деревья, которые не один год растут. Растения, которые дают нам кислород – это наша защита, это наши легкие. Мы с вами должны жить не одним днем», — заявила заместитель руководителя регионального представительства Национального комитета экологической безопасности Наталья Самойленко.

Также представители севастопольского отделения Национального комитета экологической безопасности уверены, что рабочие не имели прав на снос и обрезку зеленых насаждений, порубочный билет им на это Севприроднадзор не выдавал.

Напомним, директор департамента транспорта Павел Иено обещал, что ремонт улицы Горпищенко закончат к концу сентября.

Ольга Сурикова