Жители Горпищенко жалуются на дорожников

Жители улицы Горпищенко и общественники обратились к журналистам телеканала «НТС» с жалобами на подрядчиков, затягивающих ремонт улицы.

Недовольство горожан вызывают разрытые на протяжении всей улицы тротуары, покрытие которых было демонтировано несколько месяцев назад.

«Вместо того, чтобы делать по участкам. Сделали там один километр или полтора километра и дальше пошли. Улица Горпищенко разворочена отсюда и до самого конца. Толку нет нигде. Везде ямы, везде какие-то места, что можно сломать ногу и так далее. Никому абсолютно нет дела. Возле 32-го дома устроена свалка», — рассказал Виктор, житель дома по улице Горпищенко Виктор.

Общественники из регионального представительства Национального комитета экологической безопасности также отмечают, что способ ведения работ, который выбрал подрядчик, нарушает, как строительные нормы и правила, так и региональные нормы проведения работ.

«Нарушения идут 844 постановления Правительства Севастополя от 03.11.2017 года, пункт 18.1, 18.2. Перечислять не буду. А особая боль идёт вот сейчас за зелёные насаждения, за их сохранение. Потому что мы знаем со школьной скамьи, что зелёные насаждения высаживаются вдоль дороги не для красоты глаз. Они выполняют свою функцию – защита населения от выхлопа, от пыли от газа, от тех выхлопов, которые даёт транспорт. Поэтому наша цель первоочерёдная – это сохранить их», — подчеркнула общественница Наталия Самойленко.

Примечательно, что изначально жители улицы Горпищенко радостно восприняли новость о благоустройстве тротуаров. Однако, благие намерения городских властей теперь вызывает у людей только разочарование. Активной стройки подрядчик не ведёт, а горожане каждый день задаются вопросом: идти по проезжей части или пробираться по камням и ямам?

Напомним, в начале июля Севкор уже обращал внимание на проблемы с ремонтом улицы Горпищенко. Тем не менее, ускорения темпов работ так и не произошло.

Фото: Анастасия Ильина

Дмитрий Островский