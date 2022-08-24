Иено пообещал закончить ремонт улицы Горпищенко до конца сентября

Директор департамента транспорта Павел Иено в ходе эфира в социальной сети в ВКонтакте сообщил, что ремонт улицы Горпищенко закончат к концу сентября.

Напомним, в июле жители улицы Горпищенко и общественники обратились к журналистам телеканала «НТС» с жалобами на подрядчиков, затягивающих ремонт улицы.

Недовольство горожан вызывают разрытые на протяжении всей улицы тротуары, покрытие которых было демонтировано несколько месяцев назад.

«Вместо того, чтобы делать по участкам. Сделали там один километр или полтора километра и дальше пошли. Улица Горпищенко разворочена отсюда и до самого конца. Толку нет нигде. Везде ямы, везде какие-то места, что можно сломать ногу и так далее. Никому абсолютно нет дела. Возле 32-го дома устроена свалка», — рассказывал Виктор, житель дома по улице Горпищенко Виктор.

Примечательно, что изначально жители улицы Горпищенко радостно восприняли новость о благоустройстве тротуаров. Однако, благие намерения городских властей теперь вызывает у людей только разочарование. Активной стройки подрядчик не ведёт, а горожане каждый день задаются вопросом: идти по проезжей части или пробираться по камням и ямам?

Дмитрий Островский