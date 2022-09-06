В Севастополе опробовали ноу-хау по утилизации мусора в овраге

На проспекте Победы в Севастополе неизвестные скинули несколько кубометров бытового мусора в овраг. Ранее эти отходы были свалены вокруг контейнерной площадки, об этом сообщили общественники телеканалу «НТС».

Небольшая контейнерная площадка находится прямо за остановкой «Виктория».

«Здесь сваливалась огромная куча мусора. Все кричали, возмущались. Как-то, проезжая неделю назад, я заметил, что свалки нет. Я даже обрадовался, удивился второпях. Неужели убрали такое художественное произведение, такую инсталляцию?», — рассказал руководитель регионального представительства Национального комитета экологической безопасности Валерий Стрюков.

Тем не менее, радость горожан была преждевременной. Прямо за контейнерной площадкой находится глубокой овраг, в который, судя по всему, и сбросили мусор, ранее лежавший у контейнерной площадки.

Его склон теперь заполнен разнообразным мусором: выброшенными ящиками, картонными коробками и прочими отходами. А наверху, рядом с контейнерами, снова стали скапливаться нечистоты. Общественники уверены, когда свалка станет заметнее, её также опрокинут трактором в соседний овраг.

После беседы с главой Нахимовского района журналистам НТС стало известно, что в конце лета Горхоз выдал отдельное поручение оператору «БГС». В нём говорилось об обязанности до 29 августа собрать и вывезти твёрдые коммунальные отходы с контейнерных площадок, находящихся в границах деятельности регионального оператора. В ситуации со свалкой на проспекте Победы за остановкой «Виктория», что-то, видимо, пошло не так.

Напомним, корреспондент «Севкора» пообщался с Валерием Стрюковым о том, что значит появление в городе Национального комитета экологической безопасности для Севастополя и какие планы у его общественной организации.