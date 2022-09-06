В Севастополе мужчина, сломавший ногу подростку, осужден на 3,5 года

В Севастополе мужчина сбил подростка с мопеда, избил и сломал ему ногу. Данная информация появилась сегодня в городских соцсетях.

В пресс-службе Севастопольского городского суда «Севкору» сообщили, что данный инцидент произошел в феврале 2021 года. А в июле этого года была рассмотрена апелляция уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Республики Крым.

В суде было установлено, что он в пьяном состоянии сбил ударом ноги с мопеда проезжавшего по проезжей части дороги подростка, 2005 года рождения. Далее нанес ему не менее 10 ударов ногами и руками в область головы, туловища и конечностей, причинив своими действиями тяжкий вред здоровью мальчику.

Он приговорен по совокупности преступлений к 3,5 года колонии общего режима. Его апелляция была отклонена.

Напомним, недавно в соцсетях обсуждался случай с нападением мужчины на подростка в одном из дворов Севастополя.

Ольга Сурикова