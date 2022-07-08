Президент дал напутствие Кусову по случаю назначения в Луганск

Президент РФ Владимир Путин в рамках встречи с победителями конкурса «Лидеры России» дал напутствие экс-вице-губернатору Севастополя, занимавшему ранее пост проректора СевГУ, Ивану Кусову по случаю его назначения на пост министра образования и науки Луганской народной республики.

«Одно дело куда-то ехать, получить образование, и в принципе это не плохо, но другое дело у себя на Родине получать образование, там люди очень талантливы. Они ничем от нас не отличаются, такие же, как все мы. Поэтому надо многое сделать будет, ну и, безусловно, нужно материально-техническую базу поднимать, Россия поможет», — отметил глава государства.

О назначении Кусова на пост министра образования и науки Луганской народной республики стало известно вчера. В конце мая он стал победителем в четвёртом сезоне конкурса «Лидеры России».

Отметим, что до вчерашнего дня Кусов занимал пост проректора СевГУ, а в период с января по сентябрь 2019 года исполнял обязанности вице-губернатора Севастополя в правительстве Дмитрия Овсянникова.

Дарья Тимофеева

Фото: pressapro.ru