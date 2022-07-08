Директор фирмы, давший взятку экс-проректору СевГУ, оштрафован на 20 млн рублей

И конфискацией 3,1 млн рублей

В Севастополе руководитель ООО «ГласСтрой» привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 млн рублей за коррупционные правонарушения.

Установлено, что в декабре 2019 года руководитель ООО «ГласСтрой» передал тогда занимающему должность проректора по экономическим вопросам и управлению кампусом ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» часть взятки в размере 3,1 млн рублей.

«Денежные средства предназначались за общее покровительство и попустительство при реализации государственных контрактов по капитальному строительству и реконструкции учебно-лабораторного корпуса и библиотеки университета», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В отношении компании-подрядчика заведено дело за незаконное вознаграждение от имени юридического лица в крупном размере. По результатам его рассмотрения юрлицу назначен штраф в размере 20 млн рублей с конфискацией денежных средств в сумме 3,1 млн рублей.

Напомним, ранее в отношении проректор- взяткополучателя вынесен приговор суда, в соответствии с которым ему назначено 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ольга Сурикова