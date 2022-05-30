Иван Кусов победил в конкурсе «Лидеры России»

Проректор СевГУ Иван Кусов стал победителем в четвёртом сезоне конкурса «Лидеры России», финал которого прошел в Театре Мюзикла в Москве, где были названы 106 победителей суперфинала из 32 регионов страны.

В комментарии нашему изданию Иван Кусов отметил, что заполучить победу ему помогли фундаментальное образование и команда севастопольских специалистов, с которыми он работает.

«Победу использую для развития Севастопольского государственного университета и региона. Главная задача – найти партнеров и наставников, которые помогут выполнить те большие задачи, которые перед нами стоят», — подчеркнул проректор Севгу.

«Лидеры России» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». В этом году участниками суперфинала стали 300 человек из 56 регионов России и 6 зарубежных стран: Беларуси, Казахстана, Польши, Эстонии, Франции и ОАЭ.

Среди победителей 84 мужчины и 22 женщины. Больше всего победителей из Москвы — 46 человек. На втором месте Московская область и Санкт-Петербург — по шесть победителей. На третьем месте Тюменская область — четыре победителя

Победители конкурса получают наставников из числа опытных управленцев, а для желающих связать свою карьеру с госслужбой, открывается возможность попасть в очередной набор Высшей школы государственного управления, после завершения которой выпускники попадают в кадровый резерв Президента.

Напомним, в 2019 году Иван Кусов был назначен на должность заместителя губернатора. Однако, позже, с приходом на должность губернатора Михаил Развожаева покинул данный пост.

Дмитрий Островский