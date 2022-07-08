Севастопольские депутаты приняли закон о доступном жилье

И утвердили его стоимость

Севастопольские депутаты на прошедшей 7 июля сессии приняли в двух чтениях закон о доступном жилье, который регламентирует цену и категории граждан которые могут на него претендовать.

Докладчик по данному вопросу директор департамента капитального строительства города Илларион Гапицонов отметил, что закон позволит создать отдельным категориям граждан приобретать благоустроенное жилье по ценам ниже рыночных, а также минимизации рисков невыполнения государственных обязательств перед гражданами в рамках действующих жилищных программ.

«Проектом закона вводится понятие доступное жилье как благоустроенное помещение в многоквартирном доме с чистовой отделкой, предельная стоимость реализации которого ограничена показаетелем среднерыночной стоимости квадратного метра общей площадью жилого помещения», — отметил Гапицонов.

Право на приобретение такого вида жилья будут иметь девять категорий граждан. В Севастополе на учете стоит 4957 семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

«На сегодняшний день благоустроенное помещение по норме стоимости квадратного метра, утвержденного минстроем России, составляет 120 тысяч рублей за квадратный метр. На рынке такое жилье стоит 180 (тысяч рублей — ред.) и более», — уточнил он.

По этой цене также смогут приобретать жилье органы власти и подведомственные им организации для исполнения гособязательств перед гражданами или обеспечения сотрудников жилья.

Напомним, правительство Севастополя согласовало выдачу детям-сиротам сертификатов на покупку жилья номиналом 4,7 млн рублей.

Ольга Сурикова