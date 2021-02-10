Аэропорт «Бельбек» станет элитным

Воздушные ворота Севастополя станут не для всех

В этом году начнут строить пассажирский терминал аэропорта «Бельбек», но он так и останется воздушными воротами не для всех. Об этом рассказал директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью «Международного аэропорта «Симферополь» Игорь Лаптев журналистам «НТС».

Аэропорт «Бельбек» будет предназначен только для деловой авиации – рейсов класса «бизнес» и чартеров.

«Аэропорт «Бельбек» является филиалом аэропорта «Симферополь». В этом году мы как инвесторы начнём строить пассажирский терминал в аэропорту «Бельбек», и уже в следующем году этот терминал будет введён в эксплуатацию. Терминал будет предназначен в основном для обслуживания рейсов деловой авиации, чартерных рейсов – это его основное предназначение», — отметил Лаптев.

Основными воздушными воротами для прилёта обычных пассажиров в Крым останется аэропорт «Симферополь». Во время пандемии здесь серьезно снизился пассажиропоток, что сказалось на недополучении средств на содержание и модернизацию комплекса.

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«С марта по июнь аэропорт не досчитался около 1 миллиона пассажиров. То есть вы представляете, это колоссальные цифры, которые отражаются в том числе и на финансово-хозяйственной деятельности аэропорта. По итогам 2020 года мы обслужили 4 миллиона 630 тысяч пассажиров, но в любом случае, в итоге мы остались в минусе на 500 тысяч человек», — сообщил представитель симферопольского аэропорта.

Напомним, информация о строительстве на аэродроме на Бельбеке гражданского терминала в очередной раз звучала в октябре 2020 года во время визита в Крым первого заместителя Министра транспорта Российской Федерации – руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Александра Нерадько.

Ольга Сурикова