В Севастополе в ДТП пострадал водитель иномарки

В Севастополе накануне произошло ДТП с пострадавшими из-за неудачного перестроения на трассе.

8 сентября в 22 часа часа 27- летний водитель на дороге Севастополь — порт Камышовая бухта, на автомобиле Ford на круговом движении при перестроении с левой полосы движения в правую не предоставил преимущество и столкнулся с автомобилем Honda.

В результате ДТП водитель Honda получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

Водители- участники ДТП находились в трезвом состоянии, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

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Ольга Сурикова