Перед разводом супруги должны будут посетить психолога

Депутат Госдумы Игорь Антропенко разработал законопроект о разводах, который предполагает обязательные консультации у семейного психолога. Это касается пар с несовершеннолетними детьми или в случаях, когда один из супругов не согласен на развод.

Действующее семейное законодательство позволяет суду, когда один из супругов не согласен на развод, назначить срок для примирения до трех месяцев.

Авторы законопроекта предлагают суду не только давать три месяца для примирения, но и получить «социально-психологические услуги при расторжении брака».

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Анна Левина