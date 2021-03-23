Представленная Путину монография по истории Севастополя будет стоить 5-6 тыс. рублей

Проводится опрос, сколько человек готовы ее купить по этой цене

Российское историческое сообщество озвучило приблизительную цену трехтомной монографии по истории Севастополя и инициировало опрос о готовности приобрести издание, чтобы узнать, необходимо ли допечатывать тираж книг.

Опрос опубликован 20 марта в официальной группе Вконтакте сообщества. Стоимость монографии указана 5- 6 тысяч рублей.

За это время в нем приняли участие 219 человек. Готовы купить коллекционное издание за такую сумму 14, 61% или 32 человека. Не планируют покупать книжное издание, а будут ждать электронную версию – 37,84 % или 84 человека. И большинство голосует за печать более бюджетного варианта, по более низкой цене – 47,75 или 106 опрошенных.

Отметим, о выходе монографии сообщили президенту России Владимиру Путину во время его видеоконференции с общественностью Крыма и Севастополя.

На сайте РИС говорится, что она опубликована издательством «Историческая литература» в 2021 году. Работа над проектом профинансирована фондом «История Отечества» (учреждён Указом президента РФ) при поддержке Фонда президентских грантов, Российского национального коммерческого банка и акционерного общества «Объединённая судостроительная корпорация».

Ольга Сурикова

Фото: historyrussia.org