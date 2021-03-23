В Севастополе бывшая жена отомстила сопернице фарфоровой вазой

В Севастополе полиция задержала подозреваемую в причинении телесных повреждений местной жительнице, которая является нынешней сожительницей ее бывшего мужа.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю, инцидент произошёл, когда бывший муж со своей спутницей пришел к бывшей жене за вещами. Между женщинами произошла ссора, во время которой экс-супруга схватила фарфоровую вазу и ударила ею соперницу.

Полученные травмы заставили потерпевшую обратиться за медицинской помощью.

А участковый задержал «метательницу ваз». На нее завели уголовное дело за «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Ей может грозить до двух лет лишения свободы.

Напомним, житель Севастополя приехал навестить свою родственницу и припарковал автомобиль возле многоквартирного дома. Это не понравилось местному жителю и между ними завязалась драка, итогом которой стали травмы и угроза получить реальный срок одним из участников потасовки.

Ольга Сурикова