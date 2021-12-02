Право на льготный проезд закрепили только за севастопольцами, имеющими постоянную регистрацию

До этого трактовка была неоднозначная

Сегодня, 2 декабря, на заседании правительства Севастополя были пересмотрены положения постановления о предоставлении льгот по бесплатному проезду.

Докладчик по данному вопросу директор департамента труда и социальной защиты Елена Сулягина подчеркнула, что поправки вносятся в соответствии с законом Севастополя и федеральным законодательством.

«Мы приводим формулировки в соответствие с законами о предоставлении льготного проезда. Вкралась техническая ошибка, потому что все, кто приехал и получил временную регистрацию, исходя из тех формулировок, которые читались неоднозначно, могли претендовать на эту льготу. А на самом деле это должны быть только жители Севастополя, имеющие постоянную регистрацию», — уточнила глава департамента.

Напомним, директор департамента транспорта Павел Иено рассказал, что предприятие «Севэлектроавтотранс» накопило миллионные долги за непогашенные лизинговые платежи, которые накопились из-за низких доходов в прошлом году.

Ольга Сурикова