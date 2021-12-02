КОС «Южные» сдадут в эксплуатацию по частям

Правительством Севастополя рассматривается вариант приемки в эксплуатацию канализационных очистных сооружений «Южные» по частям, об этом в ходе эфира на телеканале «СТВ» сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Сейчас на объекте уже два корпуса строятся, и мы думаем, что будем вводить все этапами и уже первый блок механической очистки мы сможем ввести в следующем году», — рассказал глава города.

При этом градоначальник подчеркнул, что очистные это система секций, каждая из которых выполняет определенную функцию, что позволит поэтапно вводить их в эксплуатацию и включать в работу.

Губернатор напомнил, что по контракту завершение строительных работ запланировано на 2024 год, а также отметил, что по поручению зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина объект планируют в 2023 году.

Развожеав подчеркнул, что для него КОС «Южные» очень важный проект, который он держит на постоянном контроле. Градоначальник видит позитивную динамику на строительной площадке и считает, что сейчас все препятствия устранены, в том числе с земельными участками, по которым проходит трассировка коллектора.

«Проблемы с земельными участками, которые были 30 лет назад, они и сейчас есть, но мы, фактически, будем проходить методом, так называемого, подземного прокола и выбрали оптимальную трассировку поэтому в этом смысле там сейчас продумано и препятствий для строительства нет» — подытожил Губернатор.

Напомним, к строительству КОС «Южные» приступили в марте 2018 года. Планировалось строительство и реконструкция 17 сооружений общей производительностью 170 тысяч кубометров в сутки. Большая часть этого объема была рассчитана на КОС «Южные» (125 тысяч кубов), которые должны обеспечить полноценную очистку сточных вод в районе Балаклавы.

Однако деньги для строительства очистных оказались на счетах банка с отозванной лицензией. Было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, государственный контракт на 6,85 млрд рублей был заключен с грубыми нарушениями, а аванс в размере более 2 млрд рублей перечислили на расчетный счет подрядчика, а не на счет федерального казначейства, как требует закон. В итоге около 1,31 млрд рублей из суммы аванса оказались заблокированы на счете подрядчика в банке, который лишился лицензии, а 747 млн рублей израсходованы «на цели, не предусмотренные государственным контрактом».

Одним из обвиняемых в «деле очистных» стал бывший директор департамента городского хозяйства Севастополя Михаил Тарасов,

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Дмитрий Островский