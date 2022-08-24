Севастополь возвращается в 2021 по показателям заболеваемости коронавирусом

В Севастополе по состоянию на утро 24 августа зарегистрированы 137 новых случаев заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

Умер 1 человек в возрасте 68 лет.

Отметим, что такой уровень заболеваемости наблюдался в Севастополе летом-осенью 2021 года. Тогда 130 человек в сутки становились рекордными показателями.

За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 8 человек. Выписаны 18 пациентов. На данный момент в больницах находятся 139 пациентов, из них 120 — с подтвержденным COVID-19.

Всего в городской инфекционной больнице, первой, пятой и девятой горбольницах развернута 161 койка для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее.

По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 88 282 человека, выздоровели 84 387.

Ольга Сурикова