В Севастополе дополнительно на путевки для детей будет выделено 20 млн рублей

Раскритиковал принцип, кто первый добежал, того и «тапки»

В Севастополе дополнительно выделят 500 путевок в летние оздоровительные лагеря для детей, имеющих льготы. На эти цели будет перераспределено около 20 млн рублей. Об этом сегодня, 14 июня, в ходе аппаратного совещания сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он попросил прокомментировать и.о. директора департамента образования Ларису Сулиму ажиотаж и дефицит, который возник вокруг путевок в детские лагеря для льготных категорий населения.

Развожаев посчитал несправедливым награждение в этом году талантливых детей летним отдыхом в ущерб социально незащищенных категорий.

«Мы предварительно подготовили информацию о количестве необходимых путевок — 1809 позиций. И мы были против того, чтобы перераспределять путевки и лишать количество путевок, которые ежегодно востребованы. Комиссия приняла решение и приказом департамента образования доведено точное количество путевок, которые необходимы по лагерям. Сейчас запросили информацию о количестве дополнительных путевок, представили информацию о необходимости 1043 путевок», — пояснила Сулима.

Губернатор раскритиковал принцип департамента соцзащиты распределения льготных путевок по критерию «кто первым написал заявление». Так, по его мнению, без отдыха могут остаться дети, чьи родители вообще не доходят подать документы. В таком случае, соцзащита сама должна приходить в такие семьи.

«Что за система, не хочу сейчас в этом разбираться. Два решения. Первое, примем решение о выделении дополнительных 500 путевок. Это будут уже вторая-третья смена, на первую мы уже не успеваем. Чтобы закрыть наиболее острую потребность. Второе, к моменту выделения денег представьте мне нормальную систему распределения путевок», — подчеркнул глава города.

Он подчеркнул, что при разработке этой системы необходимо руководствоваться принципом наибольшей нуждаемости и охватить, в первую очередь, детей, которые еще ни разу не бывали в лагерях.

Напомним, в этом году впервые в Севастополе бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря для одаренных детей распределили между всеми образовательными учреждениями.

Ольга Сурикова