Правительство Севастополя утвердило примерную форму справки участника СВО

Правительство Севастополя опубликовало распоряжение об утверждении примерной формы справки, подтверждающей участие с специальной военной операции на Украине.

Данная справка позволит участникам СВО или их семьям получать социальную поддержку, установленную законом города, в том числе получать земельные участки.

Напомним, а декабре прошлого года правительство Севастополя приняло постановление, которым утвержден порядок предоставления социальной помощи участникам специальной военной операции, их семьям, а также семьям погибших. Такую поддержку решили предоставлять депутаты городского парламента, приняв соответствующий закон.

В рамках реализации принятого закона будут предоставляться шесть мер соцподдержки. В том числе, компенсация оплаты жилья и ЖКХ в размере 50%, бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта города, бесплатная юридическая помощь и помощь в трудоустройстве и услуги по соцобслуживанию.

Дмитрий Островский