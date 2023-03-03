В СТ «Черноморец-2» с 12:00 до 15:00 будут ликвидировать боеприпасы

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил, что сегодня в районе садоводческого товарищества «Черноморец-2» с 12:00 до 15:00 будут проводиться работы по ликвидации боеприпаса времен ВОВ.
Сотрудники специализированного отряда МЧС России по Севастополю приняли решение немецкую авиабомбу SD-2 уничтожить на месте обнаружения.
Губернатор призвал всех сохранять спокойствие: Работы будут проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, угрозы населению и инфраструктуре нет.
Ольга Сурикова