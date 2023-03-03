В Севастополе летние кафе снова освободили от аренды

Правительство Севастополя в преддверии летнего сезона, который также не обещает наплыва туристов в город, поддержало снова освобождение владельцев кафе от платы за аренду открытых кафе на территории города. Данная мера будет действовать до конца 2023 года.

«Предлагаемое решение позволит владельцам летних площадок кафе стабилизировать финансовое положение, обеспечить продолжение деятельности и, соответственно, сохранение рабочих мест», — добавил Алексей Попов.

Губернатор Михаил Развожаев поручил на очередном заседании штаба по координации разработки и реализации оперативных мер по поддержанию экономической стабильности также рассмотреть возможность поддержки владельцев сувенирных лавок.

Читайте также: Развожаев пообещал продлить льготу на оплату летних веранд кафе

Ольга Сурикова