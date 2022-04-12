В Севастополе уже завтра подорожает хлеб

На 15-20%

В Севастополе с 13 апреля поднимутся цены на некоторые виды хлебобулочной продукции на главном хлебозаводе города ПАО «Царьхлеб». Повышение цен ожидается на 15-20%, передает ForPost со ссылкой на руководство предприятия.

Отмечается, что хлеб «Зимневский» подорожает на 12,5%, хлеб столичный подовой прибавит в цене 15%, хлеб бородинский и покровский – 19%, батон «Симферопольский» — 15%.

При этом конечные цены на продукцию предприятия будут зависеть от наценки конкретной торговой точки.

Изменение стоимости хлебобулочных изделий на предприятии пояснили повышением цены на муку, сахар, логистику. «Все основные составляющие производства. По этой причине мы вынуждены поднимать отпускные цены»,— отметили в ПАО.

Напомним, в конце 2021 года сообщалось, что в Севастополе предприятие «Царь хлеб» получило субсидию в размере 9,4 млн рублей компенсации, чтобы сдержать повышение цены в регионе на хлебобулочные изделия.

Ольга Сурикова